À 28 ans, un ancien joueur de Valence décède dans les inondations

Les inondations continuent de faire de dramatiques dégâts en Espagne. La région de Valence est particulièrement touchée et parmi plus de 150 décès à déplorer se trouve un ancien joueur du club, José Castillejo. Âgé de seulement 28 ans, le jeune homme a été formé dans les rangs des Ches avant de porter les couleurs d’équipes des alentours comme Paterna, Buñol, Torre Levanye et Vilamarxant, qui était sa dernière équipe lors de la saison 2019-2020, d’après Marca.

El @valenciacf lamenta profundamente el fallecimiento de José Castillejo, víctima de los desastres de la #DANA José Castillejo formó parte de la @Academia_VCF hasta etapa juvenil y ha militado en varios equipos de la Comunitat Valenciana. DEP pic.twitter.com/glsR3UKTfF — Valencia CF (@valenciacf) October 31, 2024

Eldense, club de deuxième division basé à Elda, a tenu à rendre hommage au joueur passé dans son effectif en 2016. Dans un communiqué publié ce jeudi, le club a annoncé que l’ensemble de l’argent récolté lors de la rencontre contre Huesca, pour le moment reporté à une date inconnue, sera redistribué aux victimes de ces inondations.

