Le Real Betis en mode nounours contre Vallecano

Buts : Isco (SP, 37e) pour les Sévillans // Palazón (51e) pour le Rayo

Trop câlin le Betis ?

Inconstants en Liga, les joueurs du Bétis Séville ont concédé leur septième match nul en 18 rencontres face au Rayo Vallecano et passeront les fêtes neuvièmes, à cinq points des places européennes. Le Rayo est 12e.

Ce dimanche soir, deux cadeaux de Noël se sont glissés sous le sapin des supporters du Real Betis. Le premier se nomme Isco. De retour de blessure, le capitaine a marqué sur pénalty son premier but de la saison.

Le second s’appelle le traditionnel lancer de peluches. Depuis 2018 les fans andalous couvrent de doudous la pelouse du Benito Villamarín à la mi-temps d’un match autour de Noël. Le but ? Sensibiliser et soutenir les enfants dans le besoin. Le club avait toutefois rappelé certaines règles sur son site internet : les peluches ne devaient pas excéder 30 centimètres, 200 grammes et ne devaient pas contenir de batteries. Le club de La Haye avait aussi promu ce joli geste.

Tonight is the ‘lluvia de peluches’ at Real Betis. The annual tradition of stuffed toys thrown on to the pitch and collected for disadvantaged children ahead of Christmas. An estimated 15,000 toys are expected for collection. (🎥 @iremarcas) pic.twitter.com/p1ukLPr3nU

— Colin Millar (@Millar_Colin) December 22, 2024