Pronostic Betis Rayo Vallecano : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Betis s’impose face au Rayo Vallecano

Pour clôturer la 34e journée de Liga, le Betis Séville reçoit le Rayo Vallecano ce lundi. La formation andalouse est actuellement à la lutte pour décrocher une place européenne et occupe la 6e place. Après avoir connu un passage de 3 journées sans la moindre victoire, le Betis s’est repris lors de la dernière journée en dominant un concurrent direct, l’Athletic Bilbao (0-1), sur une réalisation de Willian José. A domicile, les hommes de Pellegrini doivent retrouver leur rythme de croisière pour valider leur place en Europe. Dans cette dernière ligne droite, le club sévillan ne peut pas compter sur son champion du Monde 2018, Nabil Fekir, qui aura une connaît une saison difficile. Avec le derby à venir face au FC Séville, le Betis serait inspiré de prendre des points lors de la réception du Rayo. A noter que l’international espagnol Joaquin a décidé de prendre sa retraite à l’issue de cet exercice et devrait être célébré lors des 3 derniers matchs à la maison.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

De son côté, le Rayo Vallecano est calé dans le ventre mou du championnat et ne joue plus grand-chose. En effet, la formation madrilène est calée en 9e position avec 12 points d’avance sur le premier relégable et 6 de retard sur la dernière place européenne, détenue par son adversaire du jour le Betis Séville. Actuellement, le Rayo est sur un rythme alternant les victoires à domicile et les défaites en déplacement. Le week-end dernier, les partenaires de Trejo se sont imposés face à Valladolid (2-1) avec une réalisation de Raul de Tomas qui a inscrit à cette occasion son 1er but de la saison. L’ancien attaquant de l’Espanyol a vu son transfert seulement être officialisé lors de la trêve hivernale et n’a jamais trouvé le même rythme que lors de ses 2 dernières saisons avec le club catalan. A domicile, le Betis devrait prendre le meilleur sur une formation du Rayo Vallecano qui reste sur 6 déplacements sans la moindre victoire.

► Le pari « Victoire Betis » est coté à 1,85 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 185€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Willian José buteur » est coté à 2,60 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 260€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Betis Rayo Vallecano :

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Betis Rayo Vallecano encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Pronostic Athletic Bilbao Betis : Analyse, cotes et prono du match de Liga