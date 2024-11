Pronostic Majorque Valence : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Majorque domine Valence

L’an dernier, Majorque avait brillé en Coupe du Roi en se hissant en finale face à l’Athletic Bilbao, mais avait perdu lors de la séance de tirs au but. Dans cette entame d’exercice, l’équipe des Baléares est une agréable surprise, puisqu’elle se trouve en 8e position avec déjà 11 points de plus que le premier relégable, qui n’est autre que… le FC Valence. De plus, les Majorquins peuvent se montrer ambitieux, car ils n’accusent qu’une seule unité de retard sur le dernier strapontin européen virtuel. Si les 3 premières places de la Liga sont trustées par les 3 géants, tout reste possible derrière. Le week-end dernier, la formation entraînée par Arrasate est venue mettre fin à une série de 2 revers consécutifs en s’imposant à Las Palmas (2-3) avec un but de Mojica dans le temps additionnel alors que son équipe était en infériorité numérique à la suite de l’expulsion de Muriqi. L’attaquant de Majorque manquera à sa formation lors de la réception de Valence.

► 10€ SANS DÉPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, le FC Valence a été l’une des meilleures formations espagnoles des années 2000. Lors des derniers exercices, les Valenciens ont souvent dû lutter pour leur maintien. L’an passé sous l’impulsion de Baraja, le FC Valence avait pu se sauver, mais il se retrouve déjà sous pression cette année. En effet, le club ché est relégable avec 2 points de retard sur Las Palmas. À noter toutefois qu’à la suite des intempéries qui ont touché la région, Valence compte deux matchs de retard dont un contre le Real Madrid. Les partenaires de Gayà ont signé une très bonne performance le week-end dernier, pour leur retour sur les terrains, en s’imposant face au Real Betis (4-2) avec un Duro retrouvé (doublé). En déplacement, les Valenciens ne sont pas au mieux avec seulement 2 points de pris en 6 matchs, et seulement 2 buts marqués ce qui en fait l’un des pires bilans de la Ligue. Ce vendredi, Majorque en pleine confiance devrait au moins tenir tête au club ché. Les 4 derniers matchs des Insulaires à domicile ont vu seulement 3 buts marqués en tout.

► Le pari « Victoire Majorque ou match nul et moins de 2,5 buts » est coté à 1,62 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 162€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « victoire Majorque » est coté à 1,96 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 196€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Majorque – Valence

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Majorque – Valence sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Majorque – Valence avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 120€ en EXCLU au lieu de 100€ avec le code RDJ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Majorque Valence détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Pronostic Majorque Valence : Analyse, cotes et prono du match de Liga