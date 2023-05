Pronostic Majorque Valence : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Majorque et Valence se quittent dos à dos

12e de Liga, Majorque va conserver sa place dans l’élite du foot espagnol. En effet, la formation insulaire possède un matelas de 9 points sur la zone rouge. Dans cette phase finale du championnat, Majorque alterne entre les défaites à l’extérieur et des résultats plus convaincants dans son antre. En effet, depuis la reprise post-Mondial, les Bermellones n’ont perdu qu’une seule fois sur leur terrain, bizarrement lors de la réception d’Elche (lanterne rouge). En déplacement, c’est nettement plus compliqué comme on a pu le constater le week-end dernier à Almeria (3-0). Dans cette formation, on retrouve le buteur kosovar Vedat Muriqi, auteur d’une très bonne saison avec 13 buts inscrits. Le coach mexicain Javier Aguirre Onaindía peut aussi compter sur des éléments passés par la Ligue 1 comme Clément Grenier, l’attaquant Kadewere ou le portier Rajkovic mais seul le dernier cité est un habituel titulaire.

En face, Valence va nettement mieux depuis que Ruben Baraja a repris les rênes de l’équipe. Proche du précipice, le club Ché a parfaitement réagi lors des dernières rencontres. En effet, lors des 6 dernières journées de Liga, Valence ne s’est incliné qu’une seule fois face à Cadix et a surtout remporté 4 matchs qui ont permis au club de s’éloigner de la zone rouge. Actuellement, les partenaires de Justin Kluivert se trouvent en 13e position avec 5 points de plus que le 1er relégable, Getafe. Si le maintien n’est pas acquis mathématiquement, Valence semble tout de même bien parti pour se sauver. Le week-end dernier, les Valencians ont signé une très belle opération en s’imposant à domicile face au Real Madrid (1-0). Dominateur une bonne partie du match, le club du Chè a su contenir la furia des Merengue en fin de rencontre. Ce match a évidemment été marqué par les actes de racisme envers Vinicius. En forme, le FC Valence espère ramener un résultat de son voyage des Baléares, mais fait face à une solide formation de Majorque dans son antre. Les 2 équipes pourraient donc se quitter sur un match nul qui arrangerait les 2 formations.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

