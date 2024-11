Luis Enrique ne voit pas le problème avec l’attaque du PSG

Ce sont les hommes qui mentent.

En difficulté à la finition depuis le début de saison en Ligue des champions, le PSG interroge sur son attaque, orpheline de Kylian Mbappé. Pas de quoi inquiéter Luis Enrique. « Depuis le début de la saison j’ai la sensation que vous vous voyez des problèmes où je n’en vois pas. On est une équipe qui marque plus de buts, prend plus de points… Je ne vois pas de problème, a assuré le technicien espagnol en conférence de presse à la veille de la réception de Lens. Dans tous les matchs on a été très supérieurs aux adversaires, on a crée beaucoup plus d’occasions, on aurait même dû en gagner plus. Je donne beaucoup de confiance à mon groupe. Les chiffres sont là, et les chiffres ne trompent pas. »

Dembélé, dans l’axe toute ?

Quoi qu’il en soit, l’ancien coach du Barça continue de tester différentes formules, à l’image de son choix d’aligner Ousmane Dembélé dans l’axe, la semaine passée au Vélodrome. « Souvent Dembélé joue à l’extérieur, mais des fois on sait qu’il aura plus de facilité dans l’axe, donc on l’a replacé là, plus proche du but, a-t-il détaillé. Je crois que le match de l’OM avant l’expulsion était très clair, mais l’expulsion a dilué le reste. Je suis très fier de ce que je vois, de l’attitude de mes joueurs. Ce qu’on a toujours cherché c’est d’être imprévisible pour l’adversaire et prévisibles pour nous-mêmes. Mais le fait que l’on génère autant d’occasions c’est en raison de ces mouvements constants. »

Les occasions, certes. Mais quid de la finition ?

