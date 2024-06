Treize joueurs ukrainiens prennent la parole contre la guerre

Le foot, c’est politique.

Arrivée sur le sol allemand en vue de l’Euro 2024 mercredi, l’équipe ukrainienne n’a pas perdu de temps avant de faire part d’un message politique en faveur de la paix. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, treize joueurs de la sélection nationale ont annoncé que leurs villes natales étaient touchées de plein fouet par l’invasion russe.

"Our cities would love to host the EUROs, but they are fighting for freedom!"

13 players from the Ukraine NT address the world before EUROs. Their hometowns have been affected by Russian aggression – they are either damaged or temporarily occupied. pic.twitter.com/TjhsR6h7OS

— Ukrainian Association of Football (@uafukraine) June 13, 2024