Létang sur les droits TV : « Si les dirigeants des clubs n’étaient pas inquiets, on serait inconscients »

La mise au point est claire.

En marge de la conférence de presse de présentation de Bruno Genesio, nouvel entraîneur du LOSC, Olivier Létang n’a pas pu échapper aux questions sur la situation alarmante des droits TV de la Ligue 1 (aucun accord entre la LFP et d’éventuels diffuseurs n’a encore été trouvé). « C’est une situation très particulière, si les dirigeants des clubs de foot n’étaient pas inquiets, je pense qu’on serait inconscients, a répondu le directeur sportif lillois. […] On a tous envie qu’il y ait une issue rapidement, parce que la pire des choses, c’est l’incertitude. On était ce matin à la DNCG, mais on n’était pas les plus inquiets. C’est certain qu’on a besoin de savoir quels sont les moyens des clubs, et quelles seront les équipes qui pourront commencer le championnat. »

Pour le moment, c’est le brouillard.

