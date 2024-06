Genesio : « Je n’arrive pas à Lille pour révolutionner un club qui fonctionne très bien »

Un mot d’ordre : la continuité.

Ce mercredi, le LOSC présentait Bruno Genesio, successeur de Paulo Fonseca sur le banc nordiste. Tout sourire à côté d’Olivier Létang, l’ancien coach du Stade rennais a tenu à rassurer : il ne vient pas pour tout chambouler dans la maison lilloise. « Je tiens à dire que je vais m’inscrire dans la continuité de ce qui a été bien fait par le staff précédent, en matière de jeu, en matière de résultat, et je n’arrive pas ici pour révolutionner un club qui fonctionne très bien. »

Le mercato a déjà été pensé : « Il y a deux joueurs qui ont un bon de sortie (Lenny Yoro et Jonathan David), pour le reste les garanties que j’ai c’est d’avoir une ossature, une équipe qui est stable, qui a été performante. […] On a ciblé des profils de joueurs qui sont censés nous renforcer, mais je ne suis pas un entraîneur qui vient et qui demande des garanties. »

Après une belle quatrième place la saison dernière, les ambitions sont aussi claires pour le nouvel entraîneur des Dogues, qui avait quitté le Stade rennais en novembre 2023 : « Je pense que la continuité, c’est d’être européen. Chaque année, le LOSC doit être européen. Le deuxième objectif, c’est évidemment les barrages de la Ligue des champions, parce que pour tout entraîneur ou tout joueur, c’est le plus haut niveau auquel on puisse espérer jouer. »

Il y a plus qu’à, pour Bruno.

