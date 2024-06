Mbappé toujours sous le charme de Kanté et Griezmann

Un vrai capitaine.

Avant l’ouverture de l’Euro 2024, Kylian Mbappé s’est entretenu avec Ouest-France pour parler d’un sujet bien différent qu’à l’accoutumée : les autres. L’attaquant de l’équipe de France avait la mission de présenter chacun de ses coéquipiers appelés en sélection pour la compétition. S’il n’a évidemment égratigné personne, le capitaine a distribué les bons points à N’Golo Kanté « le champion » et Antoine Griezmann « la légende ».

Comme tout le monde, Kylian Mbappé indique avoir été surpris par le retour du milieu d’Al-Ittihad en équipe de France. « Dès les premiers jours, il a balayé tous les doutes. Il n’a rien perdu. Il a mille poumons. Mais n’évoquer que son activité hors norme serait réducteur : non seulement il court beaucoup, mais il court intelligemment », savoure son coéquipier qui avait profité de ses multiples récupérations lors de la Coupe du monde 2018. « J’ai le sentiment que tout le groupe est sincèrement heureux qu’il soit parmi nous », a précisé Mbappé.

Le capitaine des Bleus a également tenu à saluer Antoine Griezmann, autre champion du monde et emblème de cette génération dorée en équipe de France : « Il ne faut pas attendre qu’il arrête sa carrière pour prendre conscience de ce qu’il a fait et lui rendre hommage. […] Pour moi, il est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la sélection. Top 10, top 5… Ça se vaut. Je n’ai pas établi de classement, mais il fait clairement partie des joueurs majeurs de l’histoire de l’équipe de France. » Concurrents pour récupérer le brassard de la sélection, les deux hommes sont désormais de nouveau sur la même longueur d’onde et espèrent ramener un nouveau trophée ensemble.

Mais si Mbappé continue de s’absenter à l’entraînement, Griezmann deviendra capitaine sans scrupule.

