Éric Besnard dévoile le secret de la petite musique du multiplex

Alors que Canal + fête ce mois-ci ses 40 ans d’existence, l’anniversaire de la chaîne est l’occasion pour certains journalistes historiques de dévoiler certains secrets de fabrication de leur émission, à commencer par Éric Besnard qui revient ce lundi sur le site de Canal+ sur l’histoire de « son » multiplex, et tout particulièrement le jingle déclenché à chaque but. « Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c’est que cette musique est en réalité une comptine que tout le monde connaît, tease le présentateur historique. C’est l’air de “Pomme de reinette et pomme d’api” en accéléré, je ne m’en suis pas rendu compte tout de suite, mais ça fonctionne incroyablement bien ! »

Le sauveur Amara Diané, le bourreau Nicolas Fauvergue

Fier d’un programme mythique du football français, Besnard est également revenu sur la soirée multiplex la plus marquante selon lui : « C’est évidemment celle de la fin de saison 2007-2008 de Ligue 1, quand on a eu 43 buts en une soirée, un record ! La musique sonnait toutes les deux minutes, on a même eu quatre buts en même temps… Une soirée fantastique. » Une soirée marquée notamment par le maintien in extremis du PSG grâce à un doublé d’Amara Diané à Sochaux (1-2).

À l’inverse, la musique la plus douloureuse concerne un multiplex de l’année précédente : « Ce n’est un secret pour personne, mais je suis supporter du Stade rennais. Et en 2007, à la 90e minute du multiplex, Rennes mène contre Lille (1-0) et est en passe de terminer troisième. Ce podium permettait au club de jouer les barrages de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire, j’étais comme un fou sur le plateau ! Puis on joue le temps additionnel et là… Nicolas Fauvergue marque pour le LOSC (1-1, 90e+3) et brise nos rêves. Le supporter, l’enfant qui est en moi était complètement détruit. Je continuais d’animer l’émission avec entrain, mais je n’arrivais pas à y croire. »

Jingle pomme de reinette suivi d’un « Buuuut au stade Bonal ! », les frissons…

