Deschamps : « Je vais bien, j’ai plein d’énergie »

Nous voilà rassurés.

Alors qu’une pénible année 2024 s’est achevée sur une belle soirée italienne pour l’équipe de France, Didier Deschamps est apparu quelque peu soulagé au micro de TF1. Fier de la prestation tactique de ses ouailles, le sélectionneur a savouré ce succès (3-1) : « On a été très efficaces ce soir sur coups de pied arrêtés parce que très bien tirés par Lucas Digne, très bien placés aussi. Avec un groupe plus jeune, il y avait besoin de fraîcheur. Face à une équipe italienne en pleine confiance, s’imposer ici c’est très bien. La première place était possible, chapeau à l’ensemble du groupe. »

Le boss de Clairefontaine est ensuite revenu sur son année 2024, toujours avec sa manie de ne pas finir ses phrases : « On est demi-finalistes de l’Euro avec les problèmes qu’on a eus, on était qualifiés avant ce match, là on va chercher la première place… Je veux bien! On est dans un groupe avec la Belgique, l’Italie, si vous regardez les autres groupes, ce n’est pas la même. Si on doit gagner tous les matchs 3-0… ». Relancé sur sa fraîcheur mentale après douze ans à la tête des Bleus, le Basque a voulu couper l’herbe sous le pied : « Ça va hein, vous pouvez dire ce que vous voulez ! Je suis déconnecté, ça me va très bien. Je suis au coeur de ce qu’il se passe dans le vestiaire, avec des choix différents. Je vais bien, j’ai plein d’énergie, mon calme, ma sérénité. Après quand ça va moins bien… Oui ça a été une année compliquée mais je vais très bien. »

Rendez-vous au printemps !

