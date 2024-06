Euro 2024

Slovénie

On vous présente la liste de la Slovénie pour l’Euro 2024

Par Ulysse Llamas le Jeudi 13 Juin à 23:00 Article modifié le Jeudi 13 Juin à 19:41

Son entraîneur, le palindrome Kek, a réussi à la qualifier pour le deuxième Euro de son histoire. Il était déjà coach de la Slovénie pour la Coupe du monde 2010, la dernière grande compétition du pays. Avec Sesko et Oblak, le 4-4-2 des compatriotes de Doncic et Pogacar pourrait bien embêter le Danemark, l’Angleterre et la Serbie.