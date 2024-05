Euro 2024 : l’Albanie dévoile une liste élargie

Les Aigles sont lâchés.

Pour la deuxième participation de son histoire à un Euro, l’Albanie aura fort à faire puisqu’elle s’est retrouvée dans le groupe de la mort, composé de l’Espagne, de la Croatie et de l’Italie. Ces trois nations ont déjà révélé les joueurs appelés, et c’était ce lundi au tour de Sylvinho de dévoiler une liste de 27 noms appelés pour disputer la compétition (sauf un, qui n’aura pas le bonheur d’y goûter, puisque la limite est placée à 26 joueurs). On y retrouve quelques noms habituels : Elseid Hysaj (Lazio), Berat Djimsiti (Atalanta), Kristjan Asllani (Inter Milan), Armando Broja (Fulham), sans oublier Iván Balliu (Rayo Vallecano), anciennement passé par le FC Metz.

On a hâte de revoir les célébrations endiablées de Sylvinho.