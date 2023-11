La célébration de Sylvinho après la qualification de l’Albanie à l’Euro 2024

Mythique.

Suite à la qualification de l’Albanie pour l’Euro 2024, qui sera sa deuxième participation dans la compétition de son histoire, Sylvinho, le sélectionneur des Aigles n’a pas caché sa joie ce vendredi soir. À la fin de la rencontre face à la Moldavie (1-1), l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais a lâché des grosses tapes dans les mains des supporters. Une scène qui rappelle forcément celle qui avait eu lieu en octobre 2019 à la vielle d’un Lyon et Saint-Étienne. Ce jour-là, l’entraîneur avait communié avec les Ultras lors de la dernière séance avant le derby. À la tête de l’Albanie depuis début janvier, Sylvinho devrait donc connaître l’été prochain en Allemagne sa première compétition européen avec une sélection.

What a man Sylvinho is! Greeting the fans after a historic qualification. 👏 🇦🇱 🇧🇷 pic.twitter.com/oFhrPEkuZv

— Albanian Football 🇦🇱 (@AlbanianFooty) November 17, 2023