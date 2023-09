Pronostic Tchéquie Albanie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro 2024

La Tchéquie confirme face à l’Albanie

La Tchéquie est sur un excellent « run » de qualification lors des championnats d’Europe. En effet, depuis sa finale en 1996 face à l’Allemagne, la Tchéquie n’a pas raté un Euro. En 2020, les Tchèques s’étaient hissés en quarts de finale où ils s’étaient inclinés contre le Danemark (1-2). Pour commencer les éliminatoires, les hommes de Jaroslav Silhavy ont réalisé un gros coup en prenant le dessus sur le favori de cette poule, la Pologne (3-1). Forts de ce succès, les Tchèques ont ensuite pris un point en Moldavie (0-0) avant de s’imposer aux Iles Féroé (0-3). Avec 7 points pris, la Tchéquie domine actuellement cette poule et pourrait faire un grand pas vers la qualification en cas de succès contre l’Albanie. Dans cette formation, on retrouve Soucek (West Ham), Hlozek (Bayer), Sadilek (Twente) ou Zima (Torino). En revanche, Coufal et Schick sont blessés.

En face, l’Albanie est une modeste nation sur l’échiquier européen. Néanmoins, les Aigles avaient réussi à se qualifier pour l’Euro 2016, pour ce qui reste à ce jour leur unique participation à un événement majeur. Lors de ces éliminatoires pour le championnat d’Europe 2024, les protégés de Sylvinho (qui s’était raté à Lyon) ont débuté par un court revers face à la Pologne de Lewandowski (1-0). Ensuite, l’Albanie s’est bien rattrapée en faisant respecter la logique à domicile contre la Moldavie (2-0) et en déplacement face aux Iles Féroé (1-3). Le technicien brésilien s’appuie sur un groupe évoluant dans les différents championnats européens avec comme tête d’affiche Hysaj de la Lazio, Djimsiti de l’Atalanta, Laçi du Slavia Prague (passé par Ajaccio), Bajrami de Sassuolo, Asllani de l’Inter ou Uzuni de Grenade. En revanche, il ne peut pas compter sur Broja de Chelsea et sur Kumbulla de la Roma, tous deux blessés. Devant son public, la Tchéquie devrait signer une précieuse victoire contre l’Albanie.

