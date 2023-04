Pronostic Pologne Albanie : Analyse, cotes et prono du match des qualifications pour l’Euro 2024

La Pologne se reprend face à l’Albanie

Habituellement très performante dans les éliminatoires, la Pologne va tenter de décrocher une nouvelle qualification pour une grande compétition internationale. Présente au Qatar, la sélection polonaise avait fini en 2e position de son groupe derrière l’Argentine et avait été ensuite éliminée en huitièmes de finale par l’équipe de France. Lors de la dernière Ligue des nations, la Pologne avait subi la domination des Pays-Bas et de la Belgique, mais avait fait le taf contre le pays de Galles, pour s’assurer une place en Ligue A. Pour ses débuts dans ces éliminatoires de l’Euro 2024, la Pologne a été surclassée en Tchéquie (3-1) et doit réagir à domicile. Au niveau de l’effectif, le nouveau sélectionneur Fernando Santos a décidé de rajeunir le groupe en ne convoquant pas Grosicki, Krychowiak ou Glik. De plus, l’ancien coach du Portugal est privé du joueur de la Juventus, Milik, blessé. En revanche, Robert Lewandowski est bien présent pour mener la Pologne à l’Euro 2024.

► Déposez 100€ et misez avec 200€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

De son côté, l’Albanie va tenter de réussir l’exploit de 2016 où elle avait décroché une qualification historique pour l’Euro en France (élimination en phase de poules face aux Bleus). Les Albanais avaient réussi une campagne pour les éliminatoires pour le dernier Mondial plutôt intéressante avec une 3e place de groupe derrière l’Angleterre et la Pologne. Lors de ce parcours, les Aigles avaient perdu leurs deux confrontations face aux Polonais. Depuis, l’Albanie a signé une Ligue des nations décevante au cours de laquelle elle n’a pas remporté le moindre match. En s’imposant face à l’Arménie en novembre dernier, la sélection albanaise avait stoppé une série de 10 rencontres sans le moindre succès. Cette sélection est désormais entraînée par le Brésilien Sylvinho, passé sans grande réussite à Lyon, qui est épaulé par l’emblématique Pablo Zabaleta. Dans cette équipe, on retrouve notamment les défenseurs romains Hysaj et Kumbulla, ou l’ancien joueur de l’AC Ajaccio Laci. À domicile, la Pologne va vouloir se racheter à la suite de sa lourde défaite en Tchéquie et devrait logiquement prendre le dessus sur l’Albanie.

► Le pari « Victoire Pologne » est coté à 1,55 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 210€ (310€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Lewandowski buteur » est coté à 1,63 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de Bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 226€ (326€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Pologne Albanie :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Pologne Albanie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

La belle initiative de la Pologne pour soutenir sa candidature à l'Euro 2025 féminin