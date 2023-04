Pronostic Hongrie Bulgarie : Analyse, cotes et prono du match des qualifications pour l’Euro 2024

La Hongrie logiquement face à la Bulgarie

Présente lors des deux derniers championnats d’Europe, la Hongrie va tenter de faire la passe de 3. Tombée dans un groupe extrêmement relevé à l’Euro 2020 avec la France, l’Allemagne et le Portugal, la sélection hongroise avait tout de même donné du fil à retordre à ces trois nations. Depuis, les Hongrois ont raté le rendez-vous au Qatar en terminant en 4e position de son groupe des éliminatoires derrière l’Angleterre, la Pologne et l’Albanie. En revanche, la Hongrie a montré un très beau visage lors de la dernière Ligue des nations en luttant pour la 1re place face à l’Italie. Finalement, les Hongrois avaient terminé en 2e position, devant l’Allemagne et l’Angleterre. Sur son parcours, la Hongrie avait notamment remporté des oppositions face au Nationalelf et contre les Three Lions. Pour ce rassemblement, Marco Rossi ne peut plus compter sur Szalai qui a pris sa retraite ou sur Gulacsi, blessé. En revanche, Lang, Nagy ou le capitaine Szoboszlai seront bien présents pour cette entrée en lice dans les éliminatoires pour l’Euro 2024.

De son côté, la Bulgarie est sur le déclin depuis l’exceptionnelle génération de Stoitchkov et Kostadinov. Lors des éliminatoires pour le Mondial, les Bulgares n’avaient pas su rivaliser face à la Suisse et l’Italie et avaient même été dominés par l’Irlande du Nord. Depuis, la sélection bulgare a disputé la Ligue des nations où elle a fini en 2e position de groupe de Ligue B devancée par la Géorgie. En difficulté, la Bulgarie a perdu son premier match des éliminatoires à domicile face au Monténégro (0-1). Cette sélection manque cruellement de talents puisque si le jeune Iliev apparaît comme un espoir, il n’a toujours pas percé du côté de l’Inter Milan. Intéressante depuis plusieurs années maintenant, la Hongrie devrait prendre le dessus sur la Bulgarie.

