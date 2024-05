Raphaël Varane et Adil Rami au chevet de collégiens dans la lutte contre l'addiction aux écrans

Champions du monde de la sensibilisation.

Sacrée surprise pour les collégiens de Beaulieu-sur-Mer ce lundi : Adil Rami et Raphaël Varane ont débarqué dans l’enceinte du collège Jean-Cocteau. Non pas pour signer des autographes, ni pour présenter le trophée du Mondial 2018 qu’ils ont gagné ensemble, mais plutôt pour venir parler addictions aux écrans. Dans le cadre de Génération 2018, le fonds de dotation créé par l’Équipe de France, les deux anciens Bleus ont passé plus de deux heures avec les jeunes, en classe puis dans une cour, pour sensibiliser.

« Ils sentent qu’il y a quelque chose de dangereux, mais ils ne savent pas trop comment limiter leurs usages. […] On ne demande pas aux collégiens de vivre dans un monde où il n’y a ni réseaux sociaux ni écrans, mais de se fixer des règles et de savoir comment bien les utiliser. On leur a demandé ce qu’ils feraient s’il n’y avait pas d’écrans. Ils iraient tout de suite vers des choses plus créatives, comme le dessin, ou vers le sport. Ça rejoint la thématique de la santé. C’est vraiment un sujet très large », a soufflé Varane au journal L’Équipe. « Je me dis tous les jours que j’ai eu de la chance d’être né à une époque sans téléphone portable. À votre âge, j’ai passé tout mon temps entre l’école, le sport et les amis. Grâce à ça, j’ai été champion du monde et j’ai fait dix-sept ans de carrière. Vous devez avoir conscience que le temps que vous perdez se fait au détriment de vos passions, de vos amis, de moments passés dans la nature… », a de son côté affirmé Rami devant son public du jour.

Et les matchs de foot, on les regarde comment ?