Rami : « Je ne sais pas de quoi demain va être fait »

Adil Rami à l’Euro 2024 ?

Arrivé au terme de son contrat avec Troyes, Adil Rami n’a pour l’heure pas retrouvé de club. Du haut de ses 37 ans, le défenseur ne sait pas si son parcours dans le football professionnel a pris fin dans l’Aube. « C’est la bonne question ! Après, le problème, c’est que mon âme est dans le corps d’Adil Rami. Et avec Adil Rami, tu ne sais pas, tu n’es pas à l’abri de quelque chose, a-t-il répondu à L’Equipe sur le sujet. Même moi je me surprends, et même moi, je ne sais pas de quoi demain va être fait. »

En attendant, le champion du monde s’épanouit dans un rôle de consultant, sur Prime Video. « Je suis arrivé dans un premier temps en découverte, avec un peu d’appréhension car il faut comprendre un peu le système. Mais aujourd’hui, je me sens de plus en plus à l’aise. Ce qui me plaît, c’est de pouvoir parler de ce que j’ai pu vivre pendant dix-sept ans comme pro, de partager mes idées, mon expérience, détaille-t-il. D’être dans un fauteuil où on se dit : « Voilà, nous, on l’a fait, maintenant on peut se permettre un peu de donner son point de vue ». Parfois de critiquer, parfois de conseiller, d’expliquer ce que nous, on voit et que les téléspectateurs ne peuvent pas voir. »

Les 1000 vies d’Adil.

