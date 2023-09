Everton racheté par le propriétaire controversé du Red Star

Eh hop, un huitième pays de débloqué.

Le simple fait de regarder les clubs appartenant à 777 Partners permet de voyager aux quatre coins du globe. De Saint-Ouen-sur-Seine à Melbourne, la société d’investissement américaine possède le Red Star, le Genoa, le Standard de Liège, le Hertha, Vasco da Gama, 20% du Melbourne Victory (mais 70% d’ici 2028), une petite part du Séville FC et, désormais, Everton. Un huitième pays et des premiers pas dans le championnat le plus suivi du monde. À la recherche d’un repreneur depuis janvier dernier, les Toffees ont en effet trouvé un accord avec 777 Partners ce vendredi, alors qu’un autre fonds d’investissement américain, MSP Sports Capital, était aussi sur le coup.

777 Partners has signed an agreement with Farhad Moshiri to acquire his full stake in Everton Football Club, which accounts for 94.1 per cent of the Club’s shares. — Everton (@Everton) September 15, 2023

Dans le communiqué publié par le club pour officialiser cette vente, Farhad Moshiri, actionnaire majoritaire d’Everton de 2018 à 2023, se dit confiant au vu de la multipropriété créée par la société américaine. Celle-ci inquiète pourtant le gouvernement britannique. La cause de ces interrogations ? Une enquête publiée en juillet par le média norvégien Josimar, dévoilant les nombreuses failles de 777 Partners, à l’origine de la perte de plusieurs millions d’euros de tous les clubs existant sous cette même bannière, allant jusqu’à 79,6 millions du côté de Berlin. Everton est déjà dans un sacré pétrin avec plus de 450 millions d’euros de pertes sur la période 2019-2022, en plus d’être ciblé par une enquête de la Premier League sur de possibles infractions aux règles du fair-play financier d’après Eurosport.

Josh Wander, l’un des sulfureux patrons du groupe, a déjà été poursuivi pour détournement d’informations, trafic de drogue ou dettes. L’enquête de Josimar a également annoncé que SuttonPark, banque d’investissement qui fait partie du portefeuille de 777 Partners, est citée dans de graves affaires incluant « du racket », mais aussi « des enlèvements, de la corruption, de l’extorsion et du trafic d’une substance contrôlée ».

Sauvé de justesse la saison dernière et actuellement dix-huitième de Premier League, Everton inscrit son futur en pointillé.

