Une enquête dévoile les casseroles de 777 Partners, propriétaire du Red Star

La société d’investissement américaine 777 Partners, propriétaire du Red Star – malgré la grogne des supporters – depuis mai 2022, est mise en cause dans une longue et brûlante enquête publiée par le média norvégien Josimar. En plus du club de Saint-Ouen, 777 Partners possède le Genoa, le Standard de Liège, le Hertha Berlin, Vasco de Gama, 20% des parts du Melbourne Victory (mais 70% d’ici 2028) et une petite part du Séville FC. Soit sept clubs dans sept pays différents et trois continents.

New (longread). Multiple club-owner 777 – a US private investors group – has a patchy record in honouring its financial commitments and is the subject of several court actions in the USA. By @pbsportswriter and @PhilippeAuclair https://t.co/fjvHc1f652 — Josimar Fotballblad (@JosimarFotball) July 3, 2023

L’enquête met l’accent sur les soucis financiers du groupe. En deux ans, le Standard a perdu 20,2 millions d’euros, le Genoa 61,7 millions, Vasco de Gama 22 briques, le Hertha 79,6 millions, le Red Star 2,4 millions et Séville 60 patates. Des sommes importantes, surtout pour le Red Star, seul pensionnaire de troisième division. « Je ne vois pas comment ils vont un jour rentabiliser leur investissement », s’interroge un spécialiste. Un ancien employé de l’entreprise appuie le propos : « Toutes ces entreprises perdent de l’argent. Ils prétendent s’autofinancer, y avoir investi leur propre argent. Mais ils ne peuvent pas avoir autant d’argent qu’ils le disent. Ce n’est tout simplement pas possible. Mais ils n’ont pas besoin de beaucoup d’argent. Parce que ce qu’ils font vraiment, c’est faire circuler l’argent. »

Le sulfureux Josh Wander, l’un des patrons du groupe, a déjà été poursuivi pour détournement d’informations, trafic de drogue, ou dettes. Josimar a également dévoilé que SuttonPark, banque d’investissement qui fait partie du portefeuille de 777 Partners (et serait la seule filiale du groupe à générer de véritables profits), est citée dans de graves affaires incluant « le racket » mais aussi « l’enlèvement, la corruption, l’extorsion et le trafic d’une substance contrôlée ». Rien n’a encore été prouvé par la justice, mais deux actions en justice ont été intentées par deux femmes. Des sociétés aériennes dont 777 Partners a fait l’acquisition font également l’objet d’actions en justice, notamment pour paiements non effectués, fraude et rupture de contrat.

« L’article est volontairement structuré de manière à tromper et discréditer les efforts de 777 dans de multiples secteurs, a répondu la société d’investissement. […] L’article omet des informations importantes concernant l’impact positif de 777 Partners sur les projets des compagnies aériennes, des clubs et des communautés soutenus par le groupe. […] Les allégations personnelles concernant Josh Wander sont non seulement inexactes, mais aussi diffamatoires. » Concernant SuttonPark, la société 777 Partners affirme qu’elle n’a rien à voir avec les affaires en question.

Faites attention à qui vous vendez vos clubs.

