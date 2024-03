National : le Red Star concède le nul contre le dernier, Martigues s’incline

La surprise (presque complète) du chef, en l’occurrence du Red Star.

Sur la pelouse de Cholet, lanterne rouge du championnat et quasiment condamné à la descente, le leader de National a failli chuter lors de la 27e journée : les locaux ont en effet surpris le favori grâce à un penalty transformé par Yankuba Jarju au retour des vestiaires, mais le patron a finalement fait parler la logique en égalisant sur la fin via Hacène Benali de la même façon. De son côté, Épinal (dix-septième) n’a pas su créer le même genre d’exploit contre plus fort que lui : opposés au Mans, désormais quatrième provisoire, les visiteurs se sont inclinés en raison d’une grossière et décisive erreur de relance dont Mehdi Boussaïd a profité avant la demi-heure de jeu.

À domicile et contre Martigues (troisième), Châteauroux (dixième) s’est également imposé contre toute attente sur la plus courte des marges avec Tony Njiké dans le rôle de l’unique buteur qui a bien jailli. Quant à Marignane-Gignac (onzième), il a doublé son adversaire Versailles (douzième) en le battant 2-0 : un joli enchaînement de Bissourou Touré en plein cœur de la surface de réparation a lancé les débats, et l’inévitable Diawoye Diarra (meilleur buteur de la compétition) les a clos dans le temps additionnel. Enfin, Dijon (septième) et Nîmes (quatorzième) n’ont pas réussi à se départager : Mohamed Ben Fredj (expulsé à la 55e minute) a ouvert le score dans le premier acte sur un penalty obtenu par Walid Nassi, puis Mathis Picouleau lui a répondu en début de seconde période… alors qu’Abdoulaye Sané a raté un penalty !

Cinq réalisations en cinq rencontres sans compter les pénos, aucune partie à plus de deux pions : pas terrible, cette soirée de troisième division…

Dijon 1-1 Nîmes

Buts : Ben Fredj (33e, SP) pour Dijon // Picouleau (47e) pour Nîmes

Cholet 1-1 Red Star

Buts : Jarju (49e, SP) pour Cholet // Benali (82e, SP)

Châteauroux 1-0 Martigues

But : Njiké (57e)

Le Mans 1-0 Épinal

But : Boussaïd (24e)

Marignane-Gignac 2-0 Versailles

Buts : Touré (69e) et Diarra (90e+4)