Mateo Retegui quitte le Genoa et rejoint l'Atalanta

Ce n’est pas grâce à son Euro.

Avec sa crête des années 2000 et son zéro pointé à l’Euro, Mateo Retegui rejoint Bergame. L’attaquant italien de 25 ans troque son maillot du Genoa, où il a inscrit neuf buts cette saison, et rejoint le récent vainqueur de la Ligue Europa, toujours emmené par Gian Piero Gasperini. Une arrivée bienvenue pour combler la longue absence sur blessure de son collègue en sélection Gianluca Scamacca.

Un nuovo centravanti in città: benvenuto a Bergamo, @mateoretegui 🌟

There's a new 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 in town: welcome to Bergamo, Mateo 🧉🇮🇹#Retegui || #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/T5oU1HPe48

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 8, 2024