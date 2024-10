Donnarumma réagit aux critiques après son match contre Arsenal

Pas infranchissable, mais imperturbable.

Au terme d’une partition insuffisante livrée à Nice (1-1), les Parisiens ont pu compter sur un Gianluigi Donnarumma des grands soirs, avec une parade décisive sur une tête de Cho. Une performance remarquée, mais qui suit une tempête de critiques reçue par le portier italien après son piètre match contre Arsenal en Ligue des champions. Un acharnement que l’intéressé a préféré balayer d’un revers de la main.

« J’ai de grandes épaules, donc ce n’est pas grave »

« Je suis prêt pour cela, j’ai de grandes épaules, donc ce n’est pas grave, a-t-il tempéré après la rencontre. Je suis satisfait de moi et je suis heureux de travailler avec l’équipe. Nous allons fournir beaucoup d’efforts pour nous améliorer, et cela ne me touche pas, je suis content et nous allons continuer sur cette lancée. » Le gardien du PSG avait aussi été défendu en public par Luis Enrique, niant par ailleurs la mauvaise performance de son joueur : « Il n’y a pas d’erreur de Donnarumma dans les buts. On s’acharne souvent sur lui, s’il vous plaît laissez-le tranquille et acharnez-vous sur moi. »

Il aime prendre les coups, le bougre.

