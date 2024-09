Akanji : « Quand est-ce qu’on a des vacances ?  »

On pousse le bouchon un peu trop loin.

Manuel Akanji a disputé 62 matchs la saison passée en cumulant ses échéances avec Manchester City et avec la Suisse, quart-de-finaliste de l’Euro. Le défenseur est reparti sur les mêmes bases cette saison avec déjà sept rencontres jouées dans leur intégralité. Ça fait beaucoup, et il ne s’en cache pas. « C’est tellement dur. On ne pense pas seulement à cette saison, mais aussi à la suivante. Supposons que nous gagnions le championnat ou la coupe, puis que nous allions en finale de la Coupe du monde des clubs ; le Community Shield a lieu trois semaines plus tard. Quand est-ce qu’on a des vacances ? », interpelle-t-il auprès de la BBC.

« Peut-être que je prendrai ma retraite à 30 ans ! »

Alors que la Ligue des champions a étoffé son format avec deux matchs de plus durant la première phase, le Mondial des clubs, lui, obligera les deux finalistes à disputer sept rencontres entre mi-juin et mi-juillet. « Il n’y a pas de coupure en hiver, donc si nous avons de la chance, nous avons deux semaines et ensuite nous devons être de retour et commencer la saison suivante, déplore le roc de la Nati, âgé de 29 ans. L’été suivant, c’est la Coupe du monde. Il n’y a pas de fin à tout cela. Il faut aussi penser aux joueurs. À un moment donné, vous serez trop fatigué pour jouer d’autres matchs. Et puis il y a les blessures, c’est sûr. Nous nous entraînons aussi dur que possible et nous sommes en forme, mais il doit y avoir une limite. Peut-être que je prendrai ma retraite à 30 ans ! »

Bizarrement, Gianni Infantino est sur répondeur…

City quatre à quatre, Liverpool craque