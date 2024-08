Un historique de la Nati annonce la fin de sa carrière internationale

Le sosie d’Orelsan tire sa révérence.

Yann Sommer et la Nati, c’est fini. Après 94 matchs en douze ans, avec deux Coupes du monde et trois championnats d’Europe en prime, le bourreau des Bleus lors de l’Euro 2021 a annoncé prendre sa retraite internationale dans un communiqué de l’association suisse de football. « Après mûre réflexion, j’ai décidé de ne plus jouer pour l’équipe de Suisse. Ce fut un honneur et un privilège de défendre pendant douze ans les couleurs de mon pays. L’équipe de Suisse a toujours énormément compté pour moi. Depuis mes 15 ans avec les U16 jusqu’à mes 10 ans comme titulaire en équipe A. Je tiens à remercier mes coéquipiers, mes entraîneurs, les membres du staff et les fans. Sans leur soutien, rien n’aurait été possible. »

Débarqué en sélection nationale à l’âge de 23 ans en 2012, il a d’abord été la doublure de Diego Benaglio, avant de prendre la place de numéro un lors de la Coupe du monde 2014. À 35 ans, le portier de l’Inter Milan devrait passer le flambeau à Gregor Kobel, qui garde les cages de Dortmund.

