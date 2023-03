La Croatie évite le piège turc, Galles et la Suisse assurent

L’inattendu héros du soir.

On savait Mateo Kovačić pétri de qualités, dont il a l’habitude de faire étalage tantôt avec Chelsea, tantôt sous le maillot de la Croatie. Ce que l’on savait moins, en revanche, c’est que le milieu des Blues pouvait se muer en renard des surfaces. Mardi soir, alors que les médaillés de bronze étaient sérieusement ballottés en Turquie, c’est du joueur de 28 ans que la lumière est venue. Ce dernier a d’abord ouvert le score d’une frappe imparable (20e), puis a profité d’une tentative de Mario Pasalic mal détournée par Mert Gunok pour pousser le cuir au fond des filets (45e+4). Ce break d’avance, inespéré au regard de la physionomie du premier acte, a suffi au bonheur des Vatreni, qui se relancent (0-2) après un match nul inaugural frustrant face au pays de Galles (1-1). Les Gallois, justement, ont confirmé en dominant la Lettonie (1-0) grâce à une tête piquée impeccable de Kieffer Moore (40e). Sous le regard avisé du néoretraité Gareth Bale, les Dragons n’ont jamais réussi à se mettre à l’abri. Ils ont toutefois assuré l’essentiel et sont donc au coude-à-coude avec les Croates en tête du groupe D.

Physionomie identique dans le groupe I, où deux sélections se tirent la bourre aux avant-postes. D’une fiabilité souvent remarquable en phase éliminatoire, la Suisse n’a pas failli à sa réputation en balayant Israël (3-0). Le portier israélien Omri Glazer a eu beau multiplier les parades, la Nati s’est irrémédiablement détachée au tableau d’affichage. Ruben Vargas a mis la formation helvétique sur la bonne voie peu avant la pause (39e). Zeki Amdouni (47e) et Silvan Widmer (52e) ont mis fin à tout suspense juste après, et les partenaires de Yann Sommer en sont donc à six points pris sur six possibles à l’issue de cette fenêtre internationale. Au même titre que la Roumanie, qui a eu néanmoins plus de mal à se défaire de la Biélorussie (2-1) en dépit des buts rapides de Nicolae Stanciu (16e) et d’Andrei Burcă (19e), auxquels a tardivement répondu Vladislav Morozov (86e). La mauvaise opération est finalement à mettre à l’actif du Kosovo, accroché à domicile par Andorre (1-1). Le Lillois Edon Zhegrova avait pourtant fait le plus dur en trouvant le chemin des filets (59e), mais la bande d’Alain Giresse s’est fait rejoindre dans la foulée, la faute à une tête maline de Berto Rosas (61e).

L’autre gros enseignement du soir, c’est donc que les Andorrans ne finiront pas cette campagne avec zéro point au compteur.

Groupe D :

Turquie 0-2 Croatie

Buts : Kovačić (20e et 45e+4)

Pays de Galles 1-0 Lettonie

But : Moore (40e)

Groupe I :

Suisse 3-0 Israël

Buts : Vargas (39e), Amdouni (47e) et Widmer (52e)

Roumanie 2-1 Biélorussie

Buts : Stanciu (16e) et Burcă (19e) pour les Tricolori // Morozov (86e) pour les Ailes blanches

Kosovo 1-1 Andorre

Buts : Zhegrova (59e) pour les Dardanët // Rosas (61e) pour les Tricolors

