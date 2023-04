La Croatie rattrapée sur le gong par le pays de Galles

Croatie 1-1 Pays de Galles

Buts : Kramaric (28e) pour la Croatie // Broadhead (93e) pour le pays de Galles

Une fois n’est pas coutume, la Croatie s’est fait totalement avoir.

À l’occasion de leur rencontre contre le pays de Galles comptant pour les qualifications à l’Euro 2024, les locaux ont en effet cru obtenir une nouvelle victoire ne souffrant aucune contestation. Car si Kramaric avait inscrit le seul but du match à la demi-heure de jeu d’un exploit personnel achevé par un extérieur décisif, ses partenaires s’étaient en plus créé les meilleures occasions de la partie. À l’approche du temps additionnel, les statistiques étaient d’ailleurs éloquentes : 66% de possession de balle, dix-sept frappes à trois et six tirs cadrés à… zéro.

Andrej Kramaric trouve l'ouverture au milieu de la défense galloise et valide le bon début de match croate ! Le direct : https://t.co/icnqogyDWR #lequipeFOOT pic.twitter.com/l7fR0qEYgi — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 25, 2023

Sauf que pour leur première apparition depuis la retraite internationale de Bale, les visiteurs n’ont rien lâché et ont égalisé miraculeusement sur une réalisation de Broadhead sur le gong. La bande de Ramsey enchaîne donc une neuvième sortie sans succès (dont six défaites), mais a réussi à trouver le chemin des filets et à éviter un revers qui semblait évident. Pour leurs adversaires du jour, en revanche, c’est une nouvelle aventure qui ne démarre pas de la meilleure des manières et qui risque de décevoir les fans venus au stade les supporter.

Des fans qui auraient sûrement passé une meilleure fin de soirée, avec davantage de concentration.

Croatie (4-3-3) : Livakovic – Gvardiol, Sutalo, Juranovic, Sosa – Kovacic (Pasalic, 76e), Brozovic, Modric (Majer, 92e) – Kramaric (Vlasic, 76e), Perisic, Livaja (Musa, 53e). Entraîneur : Dalic.

Pays de Galles 󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿(4-4-2) : Ward – Roberts, Mepham, Rodon, Williams – Ampadu, Ramsey (Burns, 64e), Morrell, Wilson (Thomas, 64e) – James (Broadhead, 64e), Moore (Bradshaw, 70e). Entraîneur : Page.

Pronostic Croatie Pays de Galles : Analyse, cotes et prono du match des qualifications pour l'Euro 2024