Pronostic Pays de Galles Croatie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro 2024

La Croatie s’en sort au Pays de Galles

Le Pays de Galles a décroché une qualification historique pour le dernier Mondial après près de 64 ans d’attente, mais a fait pâle figure au Qatar. À la suite de son élimination en Coupe du monde, la star de cette équipe Gareth Bale a pris sa retraite. Ce départ est préjudiciable puisque le Pays de Galles occupe la 4e place de son groupe. Toutefois, la sélection galloise conserve ses chances car elle n’accuse que 3 points de retard sur le deuxième, qui n’est autre que la Croatie. Face aux grosses écuries, le Pays de Galles a eu du mal avec un nul contre la Croatie (1-1), et des revers contre la Turquie (2-0) et l’Arménie (2-4). Pour préparer ce choc face à la sélection au maillot à damier, les Gallois ont pris le dessus sur le modeste Gibraltar (0-4) en amical. Rob Page a convoqué des éléments comme Ben Davies, Joe Rodon, Neco Williams, Harry Wilson, Ethan Ampadu, Daniel James ou Kieffer Moore.

En face, la Croatie est une équipe très régulière depuis de nombreuses années. En effet, la sélection au damier a été finaliste du Mondial 2018, 8e-de-finaliste de l’Euro 2020, demi-finaliste au Qatar 2022 et finaliste de la dernière Ligue des nations. De plus, la Croatie avait réalisé un bon parcours dans son entame des éliminatoires avec 4 premières rencontres sans le moindre revers (3 succès et un nul). Le seul faux pas avait eu lieu lors de son nul au match aller contre le Pays de Galles (1-1). Depuis, les Croates ont subi une grosse désillusion à domicile face à la Turquie (0-1) en s’inclinant jeudi. Ce revers met la sélection croate sous pression puisqu’elle est en ligne de mire des Gallois. Dalic compte sur ses cadres que sont Modric, Brozovic, Kovacic et Gvardiol pour se relancer outre-Manche. La Croatie a montré tout son talent lors des dernières saisons et devrait profiter de la perte de vitesse des Gallois pour accrocher un résultat à Cardiff.

La Croatie rattrapée sur le gong par le pays de Galles