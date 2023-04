Pronostic Croatie Pays de Galles : Analyse, cotes et prono du match des qualifications pour l’Euro 2024

La Croatie en patronne face au pays de Galles

La Croatie est l’une des places fortes du football de ces 10 dernières années. Portée par le talent de la génération Modric, la sélection au damier a atteint la finale du Mondial 2018 et s’est hissée en demi-finales au Qatar 2022. De plus, les Croates ont remporté leur groupe de Ligue des nations et participeront au Final 4 en juin prochain. Entretemps, la sélection croate avait atteint les 8es de finale de l’Euro 2020. Du haut de ses 37 ans, Luka Modric est toujours le leader de cette équipe. Le milieu de terrain madrilène réalise de nouveau une superbe saison en club et sort d’un Mondial abouti. À ses côtés, on retrouvera les expérimentés Vida, Kramaric, Perisic, Brozovic ou Kovacic. Le défenseur lyonnais Dejan Lovren a quant à lui décidé de prendre sa retraite internationale. Si l’expérience prime dans les rangs croates, des jeunes espoirs sont en train de s’imposer, à l’image du défenseur Gvardiol qui a brillé au Mondial et avec son club de Leipzig, ou le latéral Stanisic parfois titulaire avec le Bayern.

En face, le pays de Galles a vécu quelques années fructueuses. En effet, demi-finaliste lors du championnat d’Europe 2016, la sélection galloise s’était hissée en 8es lors de l’Euro 2020. Ensuite, les hommes de Robert Page avaient décroché une qualification historique pour le Mondial au Qatar. En revanche, les Gallois ont peu brillé lors de cette Coupe du monde avec 1 seul point pris lors de leur 1er match face aux États-Unis. À la suite du Mondial, plusieurs joueurs ont décidé de prendre leur retraite internationale, comme Joe Allen, mais surtout la star de cette formation Gareth Bale. L’ancien joueur du Real Madrid laisse le capitanat au milieu niçois Aaron Ramsey. Pour ce rassemblement, Rob Page est privé en plus de son portier titulaire Hennessey et du défenseur Ben Davies (Tottenham) mais peut compter sur Wilson, Moore, Ampadu, James et sur le prometteur Johnson de Nottingham Forest. Toujours aussi solide, la Croatie devrait prendre le dessus sur un pays de Galles en reconstruction.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

