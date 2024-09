Breel Embolo pas inquiet de sa disette face au but

Une bouteille de ketchup, vite !

S’il n’est pas parvenu à trouver le chemin des filets depuis le début de la saison, Breel Embolo ne s’inquiète pas devant la force de frappe offensive de Monaco. « Je me définis par la performance collective sur le terrain, par la victoire, assurait-il samedi soir après celle arrachée face à Montpellier. C’est vrai qu’en tant qu’attaquant, une période sans but, cela fait toujours mal. Mais quand tu te crées des occasions, quand tu es lié dans l’équipe, ce qui était un peu plus le cas aujourd’hui, c’est bien, l’équipe tourne. Je ne fais pas la tête, chacun marque, chacun fait les passes décisives, on célèbre, et pour le reste, on va travailler ! »

Un centenaire fêté comme il se doit

Face aux Héraultais, l’ASM s’est imposée dans les ultimes secondes, une belle manière de célébrer le centenaire du club. « C’était une super soirée, à 21 heures, presque de la Ligue des champions. La chorégraphie, énorme, le maillot spécial, toutes les légendes présentes, cela donne envie de jouer pour Monaco, s’est enthousiasmé l’international suisse après coup. On a senti la pression monter cette semaine, avec toutes ces gloires et ces préparatifs, tu veux faire partie de la fête, et cela passe forcément par le résultat, la victoire. C’était à notre tour de prouver. »

Rendez-vous dans 100 ans pour la prochaine fête ?

