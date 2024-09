La drôle d’erreur de Manuel Akanji pendant Manchester City-Inter

Ils n’ont (presque) pas le même maillot, mais ils ont la même passion.

Ce mercredi, le remake de la finale de la Ligue des champions 2023 a débouché sur un 0-0. Pas de buts, mais une scène cocasse pour assurer une bonne dose de divertissement : en plein match, le défenseur suisse Manuel Akanji a adressé une passe en direction de… l’arbitre de touche. Une erreur d’appréciation expliquée par le joueur lui-même en après-match. « Sur une action, j’ai confondu avec l’arbitre sur le côté. J’ai cru que c’était Bernardo Silva et je lui ai passé le ballon », a-t-il avoué tout sourire.

Akanji talking about Manchester City's new fourth shirt and how he got confused between the linesman and Bernardo Silva 😅pic.twitter.com/U0zK4AGJJa

— Classic Football Shirts (@classicshirts) September 19, 2024