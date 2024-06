Euro 2024 : Une liste de 27 joueurs pour la Suisse

Les vieux démons des Bleus.

Murat Yakın a enfin tranché. Deux semaines après avoir convoqué 38 joueurs, soit l’intégralité des sélectionnables pour l’Euro, le technicien helvète a profité des premiers rassemblements et d’un match amical contre l’Estonie (4-0) ce mardi pour réduire son groupe à 27 noms. Une préliste composée d’éléments déjà présents à l’Euro 2021 tels que Yann Sommer (Inter), Manuel Akanji (Manchester City), Nico Elvedi (Mönchengladbach), Ricardo Rodríguez (Torino), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire) ou Ruben Vargas (Augsburg).

De nouvelles têtes vont également découvrir une première compétition internationale avec la Nati à l’image de Noah Okafor (AC Milan), Fabian Rieder (Rennes) ou encore Vincent Sierro (Toulouse). En revanche, deux joueurs bien connus du championnat de France ne feront pas partie de l’aventure allemande, puisque Becir Omeragic (MHSC), et Ulysses Garcia (OM) n’ont pas été retenus. Même décision pour les gardiens Pascal Loretz et Marvin Keller qui avaient déjà été informés par le sélectionneur qu’ils ne seraient pas conservés. La Suisse sera opposée à l’Allemagne, l’Écosse et la Hongrie dans le groupe A.

