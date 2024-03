Tonali de nouveau inculpé dans une affaire de paris sportifs

C’est reparti pour un tour.

En octobre dernier, la fédération italienne (FIGC) annonçait une suspension de 10 mois pour Sandro Tonali en raison de paris sportifs entre 2020 et juillet 2023, alors qu’il était joueur de l’AC Milan. Comme si une sanction ne suffisait pas, il est désormais sous le coup d’une nouvelle inculpation de la Fédération anglaise (FA) pour… des paris sportifs, mais cette fois-ci en tant que joueur de Newcastle United. Il lui est reproché d’avoir parié sur des rencontres entre le 12 août et le 12 octobre 2023, soit juste quelques jours avant la suspension émise par la FIGC.

La FA a annoncé comptabiliser pas moins de 50 infractions à son règlement, d’après le communiqué publié ce jeudi sur X. L’instance dirigeante laisse au joueur jusqu’au 5 avril pour s’expliquer. Les Magpies, en réponse à l’accusation, assurent soutenir pleinement leur joueur : « Newcastle United reconnaît que Sandro Tonali a été accusé de mauvaise conduite en raison d’infractions présumées aux règles de la FA en matière de paris. Sandro continue de se conformer pleinement aux enquêtes et il conserve le soutien total du club. En raison de ce processus en cours, Sandro et Newcastle United ne sont pas en mesure de faire d’autres commentaires pour le moment. »

Newcastle United acknowledges a misconduct charge received by Sandro Tonali in respect of alleged breaches of FA Betting Rules.

Sandro continues to fully comply with relevant investigations and he retains the club's full support.

Due to this ongoing process, Sandro and… pic.twitter.com/x62qU4hx5A

— Newcastle United FC (@NUFC) March 28, 2024