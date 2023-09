Le Milan et Newcastle se neutralisent

AC Milan 0-0 Newcastle

On vous a déjà dit, dominer n’est pas gagner.

Malgré les nombreuses occasions, le Milan n’est pas parvenu à s’imposer face à un Newcastle qui peut repartir de San Siro avec le smile. Ayant à cœur de se relancer après la débâcle face au cousin, les Rossoneri commencent donc la rencontre de manière incisive. Si Newcastle a la possession, c’est bien la bande de Giroud qui se procure les plus grosses occasions. D’abord sur une frappe de Pobega repoussée par Pope, qui remet ça devant une tête de Chukwueze (13e). Mais le portier anglais ne s’arrête pas là, puisqu’il est de nouveau décisif sur cette frappe lointaine signée Krunić (18e). Puis sur corner, devant Hernández (19e). En vingt minutes, le Milan s’est déjà procuré six frappes cadrées. Un manque de concrétisation qui va de nouveau se manifester. Jusqu’ici très discret, Leão fait parler sa classe en s’amusant dans la surface anglaise, mais le Portugais finit par s’emmêler les pinceaux et manque complètement son dernier geste. Le cuir revient dans les pattes de Pobega qui voit sa frappe repoussée sur la ligne par Burn (34e).

S’ensuivent de longues minutes ternes avec une équipe de Newcastle en panne d’inspiration. Et il faut attendre la sortie de Sandro Tonali, sous les ovations des tifosi milanais, pour voir le match s’animer (72e). Comme un symbole, c’est lors de la sortie de l’ancien chouchou de San Siro que les Rossoneri se remontrent dangereux, comme sur cette tête de Leão – servi sur un plateau par Florenzi – qui ne trouve pas le cadre (74e). Face à des Magpies endormis, les hommes de Pioli poussent, mais sans réussite et sont mêmes proches de se faire sanctionner sur une frappe sèche de Longstaff repoussée par Sportiello (90e+5).

Les 25 frappes n’auront pas suffi pour le Milan qui peut tirer la tronche, après les blessures de Loftus-Cheek et de Maignan.

AC Milan (4-3-3) : Maignan (Spotiello, 80e) – Hernández, Tomori, Thiaw, Calabria (Florenzi, 46e) – Pogeba (Reijnders, 61e), Krunić, Loftus-Cheek (Musah, 72e) – Leão, Giroud, Chukwueze (Pulisic, 61e). Entraîneur : Stefano Pioli.

Newcastle (4-3-3) : Pope – Burn, Botman, Schär, Trippier – Tonali (Anderson 72e), Guimaraes, Longstaff – Gordon (Almiró, 63e), Isak (Barnes, 90e), Murphy (Wilson, 63e). Entraîneur : Eddie Howe.

