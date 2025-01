Des supporters bordelais s’en prennent à l’arbitre après la défaite contre Locminé

Il n’y a pas que les joueurs bordelais qui ont perdu leurs nerfs ce dimanche.

Les Girondins de Bordeaux ont peut-être dit adieu à la montée en s’inclinant à la maison, dans un match en retard, contre Locminé ce week-end (1-2). Les supporters bordelais n’ont visiblement pas encaissé ce revers, allant jusqu’à attaquer Valentin Giorgetti, l’arbitre de la rencontre, en mettant des avis négatifs sur la page google de son entreprise.

Sa faute ? Avoir accordé un penalty jugé généreux aux visiteurs au bout du temps additionnel pour faire basculer le match et permettre à Locminé de s’offrir une victoire de prestige, logiquement fêtée. Les Girondins ont même fini à neuf après les expulsions de Cédric Yambéré et de Driss Trichard, qui a lâché un vilain tacle après le penalty en question. Le club bordelais a indiqué avoir contacté la commission de discipline de la FFF pour retirer le second avertissement à Yambéré, tout en rappelant à ses fans de rester « respectueux ».

Suite à l'expulsion de notre capitaine @CedricYambere, le club a demandé à la commission de discipline de la @FFF d'examiner cette situation et de revoir l'attribution du second carton jaune. 📺👀 Restons respectueux des arbitres et des adversaires, rien ne justifiera jamais la… pic.twitter.com/BYUyxRRdQO — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) January 6, 2025

La bêtise à tous les niveaux, chez les Girondins de Bordeaux.

