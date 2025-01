Bruno Genesio étale son bonheur après la qualification du LOSC

Bruno Genesio : l’homme que les bookmakers détestent.

Capable d’offrir une sieste face à Auxerre ou de se faire choucrouter par Strasbourg le week-end, et de manger un gros client européen en Ligue des champions, le coach français a permis au LOSC d’accrocher une 7e place de Ligue des champions, directement qualificative pour les huitièmes de finale.

Humblement fier

Dans la foulée de la démonstration face à Feyenoord (6-1), Genesio n’a caché ni joie ni surprise : « Après le tirage, il était difficilement envisageable de se dire qu’on pourrait terminer à une telle place. » Sans manquer de transparence, il ajoute : « Terminer dans les 24 premiers, on l’ambitionnait, on savait qu’on pouvait le faire, mais de là à avoir 16 points et terminer 7e, je pense que peu de gens auraient pu croire à ça. »

Sans syndrome de l’imposteur, le coach encense son groupe : « On a mérité ce qu’on a aujourd’hui, on a fait une très bonne première phase de Ligue des champions, avec de belles victoires et de beaux matchs. J’ai envie de féliciter tout le monde. C’est le résultat d’un travail collectif. C’est une belle récompense pour tout le monde. »

Le Genesio de la lampe.

Lille s’éclate contre Feyenoord et s’offre le top 8 !