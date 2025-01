Vidéo : le banger rentré par Julian Draxler au Qatar

Julian Draxler est encore capable de belles choses.

Transféré à l’Al Ahli SC (celui du Qatar, pas d’Arabie saoudite) à l’été 2023 à même pas 30 berges, l’Allemand n’est pas encore totalement à la retraite : mercredi, il a inscrit le seul but de la rencontre, à la 87e minute, sur la pelouse d’Al-Khor. Et quel but : sur un centre venu de la droite, l’ancien Parisien s’est élevé pour claquer un ciseau direction le petit filet opposé. Grâce à ce huitième succès en 14 journées, sa formation est provisoirement troisième du tableau.

Et on embrasse les supporters du PSG.

