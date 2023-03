Sochaux et Bordeaux se quittent dos à dos

Sochaux 1 – 1 Bordeaux

Buts : Weissbeck (41e) pour les Lionceaux // Bakwa (30e) pour les Girondins

Les bons comptes font les bons amis.

C’est le choc du haut de tableau de cette 27e journée de Ligue 2. Dans un stade Bonnal chauffé à blanc, les Bordelais, troisièmes, se déplaçaient chez les Sochaliens, deuxièmes. Avec un point d’écart entre les deux formations en début de partie, l’enjeu était de taille. Après 90 minutes et un score de parité, l’écart de points reste le même entre les deux équipes dans un match au goût aigre-doux.

Bordeaux peut avoir des regrets à l’issue de cette première mi-temps. Après avoir dicté leur loi pendant près de 40 minutes, les Bordelais ont même ouvert le score à la demi-heure de jeu grâce à un but digne des plus belles heures du jeu vidéo PES, avec un service millimétré de Josh Maja pour l’intrépide Dilane Bakwa après une remontée de balle éclair (0-1, 30e). Les Sochaliens, qui ont eu du mal à imposer leur jeu durant ces premières 45 minutes, se sont réveillés après cette ouverture du score plus que logique et sont parvenus à égaliser à cinq minutes de la pause, grâce à leur capitaine Gaetan Weissbeck, d’un coup franc aux trente mètres, avec l’aide de Gaëtan Poussin (1-1, 40e).

Pas grand-chose à se mettre sous la dent en seconde période, hormis quelques frappes par-ci par-là des deux côtés, à l’image de celle du buteur Weissbeck ou d’Ignatenko côté bordelais. La bataille a surtout été physique, avec beaucoup de déchet technique dans les deux camps. Et malgré quelques tensions en fin de partie, le résultat n’a pas embêté Sochaliens comme Bordelais, ces derniers restant calés à la deuxième place devant les Doubistes.

La lutte continue.

Sochaux (4-3-3) : Prévot – Henry, Aaneba, Agouzoul, Ndour – Alvero (Kanouté, 86e), Weissbeck, Ndiaye (Le Tallec, 58e) – Mauricio (Kalulu, 69e), Sissoko (Mayenda, 86e), Doumbia. Entraîneur : Olivier Guégan.

Bordeaux (4-3-3) : Poussin – Bokele, Gregersen, Barbet, Nsimba – Fransergio, Lacoux (Ignatenko, 76e), Mwanga – Bakwa (Pitu, 76e), Maja (Badji, 85e), Davitashvili (Michelin, 85e). Entraîneur : David Guion.

Sochaux-Bordeaux : flippez les dauphins