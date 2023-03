Bordeaux et Sochaux sur le fil, Niort n’est pas mort !

Les candidats à la montée ont tremblé, mais ils ont tous fini par gagner. Bordeaux a été sauvé par le réveil de Josh Maja contre Nîmes (1-0). Sochaux et Metz ont serré les dents, mais restent en embuscade. En bas de tableau, joli coup pour Pau et Rodez. Le dernier de la classe, Niort, s'est aussi complètement relancé en battant Laval (3-2).

Les Crocos ont la peau dure. Mais Bordeaux, freiné par Saint-Étienne (1-1) et Sochaux (1-1) lors des deux dernières journées, a remis la marche avant face à Nîmes (1-0). Loin d’une victime expiatoire, le relégable a tenu la dragée haute au candidat à la montée. Axel Maraval a écœuré Zuriko Davitashvili (20e, 21e) et Josh Maja aurait dû tuer le match, mais le Nigérian, muet depuis plus de 500 minutes, a manqué son face-à-face (66e). Il a fini par se rattraper, en deux temps, après un sauvetage de Patrick Burner (81e). Déterminant pour garder l’avantage dans la course à la deuxième place, puisque tous les rivaux des Bordelais se sont imposés.

Metz est venu à bout d’une coriace équipe de QRM (1-2). Le FCM n’a pas pu s’en remettre à Georges Mikautadze, contrarié par le poteau (32e). Youssef Maziz a donc pris la relève, sur un centre de Matthieu Udol (72e), pour délivrer les Grenats, avant que Habib Maïga n’assomme Diochon sur corner (80e). Les Lorrains maintiennent la pression sur Sochaux. Opposés à une formation de Grenoble amoindrie avec neuf absents, les Lionceaux ont joué avec les nerfs de leurs supporters. Aldo Kalulu a cependant délivré Bonal d’un tir puissant au premier poteau, sur un coup franc joué rapidement (88e). Bastia, cinquième, reste aussi au contact avec son court succès à Charléty (0-1), ramené grâce à Frank Magri.

Niort bouge encore

Après quatre défaites de rang, Niort a stoppé l’hémorragie contre Laval (3-2). Piégés par un coup de tête d’Antonin Bobichon (40e), les Chamois ont égalisé par Bilal Boutobba, qui a bénéficié d’un énorme boulot de Charles Kaboré (45e+1). Samuel Renel (71e) et Kevin Rocheteau, sur penalty (87e), ont ensuite permis à la lanterne rouge d’arracher un succès ô combien précieux, puisque le premier non-relégable n’est plus qu’à cinq points. Pour Dijon, battu sur sa pelouse par Pau (0-1), les feux restent en revanche au rouge. Quentin Boisgard et la recrue hivernale Yanis Begraoui ont fait marcher la connexion toulousaine pour inscrire l’unique but de la partie et donner un peu d’air aux Béarnais. Le DFCO ne s’est pas facilité la tâche en jouant 40 minutes à dix avec l’expulsion de Mattéo Ahlinvi…

Le douzième but de Moïse Sahi Dion en championnat n’a pas suffi à Annecy pour vaincre Guingamp (1-1). Rodez a signé le gros coup du soir en s’imposant à Amiens (1-3). Lorenzo Rajot, Sambou Soumano et Kilian Corredor ont trompé la défense picarde pour permettre au RAF d’aligner une troisième victoire et de quitter la zone rouge. Battu à Caen (2-1), Valenciennes a de son côté enchaîné une sixième journée sans gagner et sent le danger se rapprocher : le VAFC n’a que deux points de plus que le relégable Laval. Le chant du cygne, tout ça…

Sochaux 1-0 Grenoble

But : Kalulu (88e)

Bordeaux 1-0 Nîmes

But : Maja (81e)

Dijon 0-1 Pau

But : Begraoui (30e)

Expulsion : Ahlinvi (50e)

QRM 1-2 Metz

Buts : Camara (90e) // Maziz (72e) et Maïga (80e)

Niort 3-2 Laval

Buts : Boutobba (45e+1), Renel (71e) et Rocheteau (87e SP) // Bobichon (40e) et Elisor (83e)

Amiens 1-3 Rodez

Buts : Antiste (19e) // Rajot (13e), Soumano (62e) et Corredor (76e)

Annecy 1-1 Guingamp

Buts : Sahi (21e) // Lajugie CSC (23e)

Expulsion : Lajugie (77e)

Caen 2-1 Valenciennes

Buts : Brahimi (9e) et Mendy (77e) // Bonnet (30e)

Paris FC 0-1 Bastia

But : Magri (66e)

