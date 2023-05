Les Girondins résistent à Caen et assurent leur deuxième place

Bordeaux 1-0 Caen

But : Davitashvili (16e) pour les Girondins

La victoire, et puis c’est tout.

Bien maladroits, les Girondins ont fait le dos rond pour résister à Caen (1-0) et assurer leur deuxième place du classement de Ligue 2. Pourtant, ce sont bien les hommes de Guion qui ont pris le match par le bon bout en s’en remettant à Maja et Fransérgio pour semer la pagaille dans la défense normande. Après le quart d’heure de jeu, l’ancien de Sunderland a une nouvelle fois décroché pour servir Davitashvili à la limite du hors-jeu : le Géorgien s’est présenté seul devant Mandrea, et a ouvert son pied pour trouver le petit filet (1-0, 17e). Mais voilà, la bande de Stéphane Moulin a ensuite repris du poil de la bête et le contrôle de la balle.

Sauf que là encore, les Marine et Blanc ont tenu bon pour garder ce but d’avance… jusqu’à la pause. Car au retour des vestiaires, les Bordelais n’ont pas repris de belles couleurs. Le Stade Malherbe s’est ainsi montré de plus en plus dangereux, mais Poussin a sauvé les siens devant Mendy (67e) et Sylla (80e) tandis que Maja a manqué l’immanquable devant Mandrea (61e). Qu’à cela ne tienne, les Girondins tiennent un troisième succès de rang.

À Bordeaux, la fête peut continuer.

Bordeaux (4-3-3) : Poussin – Bokele, Gregersen, Barbet, Nsimba – Lacoux (Ignatenko, 62e), Mwanga, Fransérgio – Davitashvili (Johaneko, 92e), Maja (Badji, 71e), Bakwa (Pitu, 71e). Entraîneur : David Guion.

Caen (3-5-2) : Mandrea – Ntim, Thomas, Diani – Vandermersch, Daubin (78e), Mbock (Saletros, 88e), Court (Brahimi, 62e), El Abdi – Kyeremeh (Sylla, 62e), Mendy (Bassette, 88e). Entraîneur : Stéphane Moulin.

