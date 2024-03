Auxerre encore frustré, Caen enchaîne, Bordeaux freiné

L’effet Coupe de France pour Valenciennes.

À l’approche du sprint final, ce multiplex de la 27e journée de Ligue 2 ne nous a pas offert une avalanche de buts. Trois matchs sur huit se sont conclus par un score nul et vierge. C’est le cas notamment de la rencontre du leader, l’AJ Auxerre, tenu en échec par Valenciennes, la lanterne rouge, et qui enchaîne un second nul (0-0). De son côté, le FC Annecy a légèrement stoppé l’hémorragie, en ne perdant pas à domicile face à QRM (0-0). Même score à Guingamp, où l’En Avant continue de patauger et a dû partager les points avec Troyes, toujours au bord de la zone rouge (0-0). En Corse, Bastia s’est donné de l’air en s’imposant face à Grenoble (1-0). Les Isérois s’inclinent pour la quatrième fois consécutive et sont éjectés des places de barragistes.

En attendant le match d’Angers, lundi, Laval avait l’occasion de monter à la deuxième place du classement, mais les Tango, qui avaient ouvert le score ont été rejoints en fin de partie, et restent sur la dernière marche du podium (1-1). En s’imposant difficilement à Pau, Caen gratte des places et se positionne désormais cinquième (2-3). Dans un duel pour le maintien, Dunkerque a pensé profiter d’une boulette bretonne pour faire plier Concarneau, mais les Thoniers ont su égaliser dans les ultimes secondes (2-2). Enfin, habillés de leur maillot en soutien à Alberth Elis, les Girondins sont allés arracher le nul à Rodez grâce à une sublime frappe de Danylo Ignatenko dans le temps additionnel (2-2).

Ça ne sent pas la Ligue 1 à Bordeaux.

FC Annecy 0-0 Quevilly-Rouen

AJ Auxerre 0-0 Valenciennes FC

SC Bastia 1-0 Grenoble Foot 38

But : Tavares (36e) pour les Corses.

USL Dunkerque 2-2 US Concarneau

Buts : Anziani (18e, 62e) pour les Nordistes // Diawara (35e) et Ndombasi (90+7e) pour les Thoniers.

EA Guingamp 0-0 ES Troyes AC

Stade lavallois MFC 1-1 Amiens SC

Buts : Kadile (38e) pour les Tango // Boya (86e) pour les Amiénois.

Pau FC 2-3 SM Caen

Buts : Boli (77e) et Ngom (90+1e) pour les Palois // Mendy (31e), Kyeremeh (69e) et Salama (85e) pour Malherbe.

Rodez AF 2-2 Girondins de Bordeaux

Buts : Corredor (26e) et Lipinski (45+2e) pour les Ruthénois // Davitashvili (18e) et Ignatenko (90+4e) pour les Bordelais.