Mercato : Bordeaux perd son meilleur buteur

Il refait le coup.

Josh Maja ne prolonge pas à Bordeaux et quitte le club après trois saisons. Il était arrivé de la même manière chez les Girondins en 2019 après avoir refusé de prolonger à Sunderland, son club d’alors. Le départ de l’international nigérian se fera ressentir à Bordeaux : il a inscrit 16 buts (quatrième meilleur scoreur du championnat) et délivré 6 passes décisives en 37 matchs de Ligue 2, au cours de la saison qui vient de s’écouler, pour finir dans l’équipe type du championnat.

Le FC Girondins de Bordeaux remercie @joshmaja pour ses saisons passées en Marine et Blanc et pour son implication avec le maillot au Scapulaire. 🔵⚪ Bonne continuation et merci Josh ! 👏 ➡ https://t.co/No9pIscsel pic.twitter.com/cZw4cy9qWO — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) July 3, 2023

Il aura passé trois saisons sous le maillot au scapulaire, ayant été prêté une demi-saison à Fulham (2021) et une autre à Stoke (2022). « Le FC Girondins de Bordeaux tient à saluer le passage de Josh, écrit le club. Arrivé à 20 ans, il a franchi un cap dans sa vie de joueur et d’homme. Il part en laissant un souvenir très positif au Haillan, fort de 29 buts et 9 passes décisives en 92 apparitions. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière professionnelle en espérant qu’il s’épanouisse pleinement dans sa prochaine aventure. »

Il part donc sans avoir pu ramener Bordeaux en Ligue 1.

« Avec l'Hexacup, on veut remplir les terrains de France tout en virant les déchets »