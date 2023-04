L2 : Bordeaux surclasse Grenoble et reprend la deuxième

Bordeaux 3-0 Grenoble

Buts : Maja (42e,64e) et Davitashvili (57e) pour les Girondins.

Le Maja show.

C’est à Bordeaux qu’il fallait venir ce lundi pour voir du spectacle. Pour ce match de clôture de la 32e journée de Ligue 2, les Girondins se sont imposés avec la manière face au GF38 (3-0) pour reprendre à Metz la place de dauphin.

Pourtant, ce sont les hommes de Vincent Hognon qui se sont montrés à leur avantage les premiers et ont forcé Straczek à s’employer sur une tentative de Touraine (11e) puis à Barbet d’endosser le rôle de sauveur sur sa ligne devant Touray (12e). Une fois le frisson passé, les Girondins ont enclenché la marche avant, mais Badji (13e, 18e et 38e) et Fransérgio (31e) sont restés inefficaces. Alors, comme bien souvent cette saison, Josh Maja a pris les choses en main et profité d’une déviation de Barbet pour ouvrir le score sur corner (1-0, 42e).

Après la pause, Davitashvili, lancé en profondeur, a manqué le cadre sur un boulet de canon envoyé du droit. Qu’à cela ne tienne, sur l’action qui suivante, le Géorgien a profité d’un moment de confusion chez les Isérois pour repartir dans le dos de la défense et se montrer plus précis cette fois grâce à un plat du pied imparable (2-0, 57e). Visiblement pas rassasiée, la bande à David Guion a continué de pousser et c’est encore Josh Maja qui a hérité du ballon dans la surface avant d’allumer Maubleu sous la barre (3-0, 64e).

À six journées de la fin de la saison, Bordeaux est 2e avec six petits points de retard sur le leader havrais et un point d’avance sur le FC Metz.

Bordeaux (4-3-3) : Strączek – Gregersen, Bokele, Barbet, Nsimba (Ekomie, 84e) – Fransérgio, Lacoux (Pirringuel, 84e), Pitu (Bakwa, 70e) – Davitashvili, Badji (Mwanga, 70e), Maja (Tebili, 90e). Entraîneur : David Guion.

Grenoble (4-3-3) : Maubleu – Monfray, Paquiez, Touraine, Diarra – Bambock (Ngando, 46e), Benet, Touray (Jeno, 80e) – Phaeton, Sbaï (Bamba, 61e), Ba (Correa, 80e). Entraîneur : Vincent Hognon.

Toulouse en mode ultra Violets