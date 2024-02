Pronostic Bordeaux Grenoble : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Grenoble résiste à Bordeaux ?

Attendu comme l’un des candidats à la montée, Bordeaux déçoit lors de cet exercice puisque le club girondin doit se contenter de la 13e place avec 5 points de plus que le 1er relégable. Alors que l’on pensait le club bordelais sur la bonne voie avec deux succès de rang face à Valenciennes et Angers, la bande à Riera a chuté à Troyes le week-end dernier. Lors de ce match, les Girondins ont pensé avoir fait le plus dur en égalisant dans le temps additionnel par Barbet sur penalty mais ont été à leur tour pénalisé dans les dernières secondes (score final 2-1). A domicile, Bordeaux reste sur 2 succès mais affronte une solide formation de Grenoble. Pour tenter de casser le verrou grenoblois, Riera compte notamment sur les Elis, Vipotnik et Davitashvili.

En face, Grenoble se trouve dans le Top 5 de Ligue 2 depuis la 1ère journée. La formation iséroise fait partie des équipes les plus régulières en terme de résultats. Avec 3 revers concédés, le GF38 est avec Auxerre l’équipe qui a le moins perdu en Ligue 2. Les Grenoblois arrivent sur une série de 6 journées sans le moindre revers et viennent surtout de surclasser une équipe caennaise (5-1) qui pensait pouvoir recoller au haut de tableau. Parfaitement rentrés dans leur match, les Grenoblois ont livré leur meilleure prestation de la saison en termes d’efficacité malgré une faible possession (37%). Lors du match aller contre Bordeaux, le GF38 avait également frappé en contres face aux girondins avec les Joseph, Sbai, Ba ou Sylvestre, et s’était imposé 2-0. Toujours aussi solide, Grenoble semble avoir les moyens de ramener un nul de Bordeaux.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

