Pronostic Grenoble Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Grenoble reste invaincu face à Bordeaux

Depuis son arrivée en Isère, Vincent Hognon n’a cessé de faire progresser le GF38. Dans un premier temps, l’ancien coach messin a permis à son équipe de se maintenir avant de finir dans la 1re partie de tableau l’an passé (10e). Bien rentré dans sa saison, Grenoble s’est imposé lors des 2 premières journées face à Saint-Etienne et le Paris FC, avant de signer 4 nuls consécutifs sur le même score de 0-0. Finalement, la formation grenobloise aura renoué avec la victoire lors de la réception de la lanterne rouge, Quevilly Rouen (2-1), concédant par ailleurs son 1er but de la saison. En milieu de semaine, les Isérois livraient un véritable test en Normandie face à Caen. Mal rentré dans leur match avec un but concédé juste après le 1er quart d’heure de jeu, le GF38 a renversé le match au retour des vestiaires avec un doublé de Ba en 3 minutes. Grâce à cette victoire, la bande à Hognon s’est installée en seconde place du classement. Ce samedi, les Isérois auront de nouveau forts à faire avec un choc contre Bordeaux. Depuis l’entame de saison, Grenoble a montré d’excellentes dispositions malgré un calendrier des plus compliqués, Saint-Etienne, Paris FC, Troyes, Auxerre, Bastia ou Caen.

En face, Bordeaux doit se relancer après son échec de la saison passée. A 2 doigts de retrouver la Ligue 1, le club girondin avait craqué lors des dernières journées. Cet été, Bordeaux a été contraint de laisser partir ses meilleurs éléments, à l’image des Maja et Bakwa. Malgré un recrutement intéressant, la formation girondine n’a toujours pas trouvé son rythme de croisière. En effet, les hommes de David Guion n’ont jamais enchaîné deux succès de rang. Récemment, Bordeaux a perdu dans une grosse affiche face à Auxerre (1-2) mais s’était ensuite difficilement repris à Valenciennes (1-2), arrachant la victoire en toute fin de match. En milieu de semaine, les Bordelais avaient l’opportunité de confirmer mais n’ont pas su faire mieux qu’un match nul à Guingamp (0-0). Lors de cette rencontre, le portier Straczek a été décisif en repoussant le penalty d’El Ouazzani. Ce samedi, Bordeaux fait face à une solide formation grenobloise, qui est toujours invaincue en L2. Dans son stade des Alpes, Grenoble devrait accrocher au moins le point du nul face à Bordeaux.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

