Pronostics Ligue 1 : Analyses, cotes et pronos avant la 10e journée de Ligue 1

De la Ligue 1 même le mercredi, c’est possible ! Cette dernière semaine d’octobre nous offre une dixième journée intégralement disputée en une soirée, sous forme de deux multiplex à la suite. De quoi bien se régaler.

Les duels (a priori) déséquilibrés

Lorient – PSG

La Bretagne est au menu du PSG cette semaine. Largement vainqueur à Brest samedi, le champion de France est cette fois attendu sur la pelouse du Moustoir pour un déplacement qui pourrait se solder par un scénario similaire, à savoir une victoire relativement tranquille. À moins que les Merlus, qui ont déjà profité de circonstances favorables (trois rouges sur ces deux matchs), ne réussissent à nouveau à faire tomber un joli poisson à domicile après Rennes et Monaco ? De retour au sommet du classement, mais sous la menace de Lens, l’OM ou l’OL, le club de la capitale voudra forcément engranger.

► La cote du PSG qui l’emporte malgré un handicap de -1,5 but est à 1,55 chez Betsson

Metz – Lens

Mais où s’arrêtera le RC Lens ? Portés notamment par Odsonne Edouard, enfin débloqué et buteur lors des trois dernières journées, les Nordistes enchaînent les victoires. Après l’OM, ils se verraient bien profiter de la faiblesse de promus en perdition (dix buts encaissés lors des deux derniers matchs contre Toulouse et Lille) pour continuer à grimper au classement. La rencontre pourrait tourner court. Sauf si le réveil sonne en Lorraine pour aller chercher une première victoire cette saison. Chiche ?

► La cote du but d’Odsonne Edouard est à 2,28 chez Betsson

Marseille – Angers

Encore un duel qui pourrait être vite plié, en tout cas sur le papier. Surtout qu’à part contre le PSG, Marseille a inscrit au moins quatre buts lors de ses sept autres derniers matchs à domicile en incluant la fin de saison dernière. En face, Angers fera le déplacement avec un capital confiance renouvelé par sa victoire dimanche contre Lorient. Ce qui ne sera pas de trop pour résister aux assauts d’Igor Paixão, Pierre-Emerick Aubameyang et consorts.

► La cote de l’OM qui marque plus de 2,5 buts est à 1,86 chez Betsson

Nantes – Monaco

Contexte similaire dans l’Ouest : une équipe en course pour l’Europe qui défie un concurrent pour le maintien revigoré par une victoire récente. Malades, les Monégasques sont-ils totalement soignés par l’arrivée de Sébastien Pocognoli ? Après avoir battu Toulouse sur la plus petite des marges, il faudra à nouveau le démontrer à la Beaujoire. Les Canaris espèrent voir le duo Matthis Abline-Youssef El Arabi réaliser de nouveaux miracles pour faire trembler les défenses adverses. Alors, pas si écrit d’avance ce choc ?

► La cote du match nul entre Nantes et Monaco est à 3,85 chez Betsson

Les chocs des ambitieux

Nice – Lille

S’il y a bien une équipe difficile à lire cette saison en Ligue 1, c’est l’OGC Nice. En grande difficulté sur la scène européenne, irrégulière en championnat, l’équipe de Franck Haise pourra-t-elle capitaliser sur sa victoire à Rennes ? Pas sûr, tant les Aiglons ont souffert en fin de match. Depuis le début de la saison, leur défense n’offre d’ailleurs pas toujours les meilleures garanties. Les Dogues, eux, se sont amusés de Metz et débarquent sur la Côte d’Azur en pleine bourre, avec l’espoir d’un nouveau feu d’artifice offensif.

► La cote pour total de plus de 3,5 buts dans le match est à 2,54 chez Betsson

Paris FC – Lyon

Que vaut vraiment le Paris FC ? La réponse à cette question est toujours aussi difficile à trouver, surtout après deux défaites contre Lens et Nantes. Parfois séduisants dans le jeu, parois efficaces, parfois encore un peu tendres, les Franciliens continuent leur adaptation à la Ligue 1. Et se voient là offrir l’opportunité de se frotter à l’une des belles surprises de ce début de saison : un OL ressuscité au cœur de l’été. Les Gones ont actuellement des vues sur le podium, tout en restant conscients de ne pas avoir beaucoup de marge dans leurs matchs. Seule certitude : le retour d’Ilan Kebbal en Ligue 1 est une bénédiction, tandis que le rôle d’homme à tout faire offensif va comme un gant à Corentin Tolisso.

► La cote pour Ilan Kebbal passeur décisif contre l’OL est à 2,75 chez Betsson, celle de Corentin Tolisso à 3,80

Les matchs pour se racheter

Strasbourg – Auxerre

Le RC Strasbourg a vécu un dimanche soir cruel à Lyon. Une semaine après avoir assuré le spectacle au Parc des Princes (sans être pleinement récompensés), voici les Alsaciens dans les dernières positions du peloton des prétendants à l’Europe. Une place à laquelle ils n’entendent pas s’attarder. Alors, quoi de mieux que la réception d’une équipe d’Auxerre moins sereine que la saison passée pour remettre la marche avant ? Avec un grand match de Joaquín Panichelli, cela va de soi.

► La cote de la victoire de Strasbourg contre Auxerre est à 1,60 chez Betsson, celle du but de Panichelli à 2,15

Toulouse – Rennes

Ce match sera-t-il le dernier d’Habib Beye sur le banc de Rennes ? Battus par Nice dimanche, les Rouge et Noir sont en pleine crise, et ce, malgré des prestations souvent encourageantes, au moins lors d’une partie de chaque rencontre. Malheureusement pour eux, la moindre miette est actuellement exploitée par leurs adversaires pour en faire un festin. Une aubaine pour l’ancien de la maison Yann Gboho, Frank Magri ou la curiosité Emersonn ? Cela reste à voir. Quoi qu’il en soit, le spectacle devrait être au rendez-vous sur l’île du Ramier.

► La cote pour les deux équipes qui marquent est à 1,62 chez Betsson

Le match pour se donner de l’air

Le Havre – Brest

La voici, la rencontre de la peur entre deux équipes dont l’objectif premier reste le maintien en Ligue 1 à l’issue de la saison. Ce serait un nouvel exploit pour les Normands, sauvés in extremis en mai dernier et qui peuvent compter sur leur récent succès à Auxerre pour respirer un peu mieux. C’est également redevenu le quotidien de Brest, redescendu progressivement sur Terre après sa participation à la Ligue des champions la saison passée. S’ils semblent encore avoir une petite marge sur quelques équipes, les Ty Zef ont montré certaines lacunes ces dernières semaines et seraient bien inspirés de faire respecter la hiérarchie supposée dans ce genre de duel pour ne pas laisser le doute s’installer. Allez, on se retrousse les manches et on fait taire les sceptiques ?

► La cote de la victoire de Brest au Havre est à 2,73 chez Betsson

Le programme de la soirée

Lorient – PSG

Le Havre – Brest

Metz – Lens

Nice – Lille

Marseille – Angers

Nantes – Monaco

Strasbourg – Auxerre

Paris FC – Lyon

Toulouse – Rennes

Chouette, une Ligue 1 de haute lutte !