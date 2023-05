Face à Laval, Josh Maja manque deux penaltys en trois minutes

Pas le meilleur moyen de rattraper Georges Mikautadze au classement des buteurs.

Ce samedi après-midi, les Girondins reçoivent Laval à l’occasion de la 36e journée de Ligue 2. Dominateurs, les locaux ont rapidement pris les devants et mené 2-0, mais ils auraient même pu faire mieux que ça avant de retourner aux vestiaires. Fauché par le gardien adverse à la 45e minute, Josh Maja a souhaité se faire justice lui-même sur penalty. Raté, puisqu’Alexis Sauvage est parfaitement intervenu sur la tentative. Deux minutes plus tard, le Nigérian retourne dans la surface lavalloise et se fait à nouveau mettre au sol par un défenseur des visiteurs. Il prend le ballon, y retourne, mais manque cette fois son penalty en croisant trop sa frappe, ne trouvant même pas le cadre… Bien heureusement pour lui, Stian Gregersen a aggravé l’addition au retour des vestiaires, et avait de toute manière prévenu avant la pause qu’en cas de troisième penalty, Maja y retournerait.

La mentalité d’une équipe qui va retourner en Ligue 1, sans doute.

Bordeaux met Laval au pas