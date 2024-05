Pronostic Laval Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Laval enfonce Troyes

Sauvé in extremis l’an passé, Laval a été très bon pendant les trois-quarts de la saison. Le club mayennais est resté pendant de longues semaines dans dans le Top 5 mais en est sorti au moment crucial. Actuellement, les Tangos sont en 7e position et conservent un mince espoir de retrouver une place de barragiste. Le week-end dernier, les hommes de Frapolli ont perdu gros en s’inclinant sur le fil à Caen (1-0). Cette défaite reflète la dynamique des dernières semaines avec un seul succès lors des 8 dernières journées, obtenu contre Bordeaux. Sur ce passage, les Lavallois se sont inclinés à 6 reprises. Dans le dur, le club mayennais va essayer de s’imposer devant ses spectateurs.

De son côté, Troyes est en train de vivre un calvaire. Relégué de Ligue 1 l’an passé, l’ESTAC va descendre en National à l’issue de cette saison. Le week-end dernier, les Troyens abattaient leur dernière carte face à la lanterne rouge valenciennoise, déjà condamnée. En tête au tableau d’affichage, le club troyen s’était fait rejoindre au score par le VAFC avant que la partie ne soit interrompue à la suite de jets de fumigènes. Le club risque d’être sanctionné et n’a officieusement plus aucune chance de se sauver. Cette double descente consécutive est aussi liée à la politique du club qui a voulu à tout prix installer un coach du City Group. L’Australien Kisnorbo avait succédé à un Irles qui avait connu de bons résultats, alors que l’ancien coach de Melbourne a eu un bilan famélique en 1 an passé au club. David Guion a tenté de relancer le club lors des 6 derniers mois mais n’a pas réussi sa mission. Touché, Troyes devrait s’incliner face à une formation de Laval qui rêve encore du top 5.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

